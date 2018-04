São Paulo terá mudanças no meio-de-campo no domingo O técnico Ricardo Gomes terá problemas para escalar o meio-de-campo do São Paulo na partida contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. O time do Morumbi não contará com Jorge Wagner, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e vai cumprir suspensão automática, e também não deve ter Hernanes, que se contundiu no domingo.