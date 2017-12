São Paulo terá nova camisa já no clássico O São Paulo apresentará seu novo uniforme no clássico de domingo, contra o Corinthians, no Morumbi. A diretoria de Marketing, em conjunto com a empresa de materiais esportivos Topper, fornecedora de uniformes para o clube, desenvolveu modelo parecido com o utilizado na década de 40, com o distintivo estampado na altura do peito. "Buscamos nos aproximar das camisas utilizadas no passado, preservando algumas características tradicionais de nosso uniforme ", comentou Eduardo Morato, executivo de Marketing do São Paulo.