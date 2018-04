São Paulo terá retorno de Rogério Ceni e estreia de Roni contra o Vasco

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco confirmou nesta terça-feira a escalação do São Paulo para o jogo contra o Vasco, quarta, no Morumbi, pelo Brasileirão. Rogério Ceni voltará ao gol, enquanto Roni ganhará sua primeira chance no meio-campo, na vaga de Jadson, convocado para a seleção brasileira.

Sem demonstrar sinais de dores no pé direito, Rogério Ceni participou normalmente do coletivo desta terça e foi confirmado na equipe titular. Na mesma atividade, Ney Franco garantiu Roni no meio-campo ao lado de Rodrigo Caio e Denilson.

Um dos reforços do time para o Brasileirão, Roni fará sua estreia pelo São Paulo em jogos oficiais. "É uma responsabilidade muito grande substituir o Jadson, mas espero fazer o meu melhor e ajudar a equipe. A ida dele para a seleção abriu essa oportunidade e vou fazer de tudo para ir bem no jogo", declarou o estreante.

Paulo Henrique Ganso será outra baixa do meio-campo. Ele segue afastado para tratar uma lesão muscular na coxa esquerda. O mesmo acontece com Rafael Toloi, com contusão no mesmo local. Ele será substituído por Paulo Miranda.

O São Paulo entrará em campo nesta quarta-feira com Rogério Ceni; Douglas, Paulo Miranda, Lúcio e Carleto; Rodrigo Caio, Denilson e Roni; Silvinho, Luis Fabiano e Osvaldo.