São Paulo terá Rico e Kléber no ataque Sem poder contar com o artilheiro Luis Fabiano, na seleção, o técnico do São Paulo, Roberto Rojas, decidiu apostar em Rico. Ele vai formar o ataque com Kléber na partida desta quarta-feira, contra o Vasco, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. O time terá ainda uma outra mudança. O lateral-direito Leonardo Moura volta ao time. Com isso, Fábio Simplício retorna ao meio-campo e Carlos Alberto vai para a reserva.