São Paulo terá seis técnicos em Goiás Depois de demitir Oswaldo de Oliveira, o São Paulo se tornou o clube com mais treinadores do futebol brasileiro. Para a partida de hoje, às 21h40, contra o Goiás, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, o JT descobriu que nada menos do que seis pessoas serão responsáveis pelo esquema tático que o time irá apresentar em Goiânia. Pela ordem: o improvisado Rojas, o auxiliar Mílton Cruz, Ricardinho, Rogério Ceni e os reforços de última hora: Muricy Ramalho, técnico do Inter, e Levir Culpi, do Botafogo. Leia mais no Jornal da Tarde