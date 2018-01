São Paulo terá semana decisiva A semana promete. O São Paulo começa nesta segunda-feira a se preparar para duas decisões: na quarta-feira, joga contra o Fluminense, no Rio, em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana. Venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem, que pode ser diminuída pela ausência de Luís Fabiano, suspenso no primeiro jogo. Classificando-se para a fase final da Sul-Americana, enfrenta o The Strongest, da Bolívia, ou San Lorenzo, da Argentina. Os bolivianos venceram a primeira partida, em casa, por 2 a 0. No sábado, a segunda decisão. Enfrenta o Santos e o perdedor praticamente dá adeus ao título nacional, como observa o volante Carlos Alberto. ?Os dois times já enfrentaram o Cruzeiro e não têm mais essa oportunidade do jogo de seis pontos. Quem perder fica longe do título.? A pressão, portanto, é inevitável. ?Em toda atividade, o profissional precisa ser cobrado. E não tem isso de o jogador ficar abalado com cobranças. Quem se abala assim, não merece jogar no São Paulo.? Ele só vê uma possibilidade de o seu time conseguir bons resultados até o final do ano. ?Nós temos de ser um time eficiente. Não tem necessidade nenhuma de jogar bonito, de dar show. Temos de conseguir resultados.?