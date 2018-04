São Paulo terá setor temático no GP do Brasil de Fórmula 1

SÃO PAULO - O São Paulo anunciou nesta quinta-feira que terá uma arquibancada temática no GP do Brasil de Fórmula 1, que será realizado entre 16 e 18 de outubro no circuito de Interlagos. A iniciativa é fruto de uma parceria do clube do Morumbi com a International Promotions, que promove a prova.

A arquibancada temática do São Paulo terá capacidade para 1.000 pessoas. Os torcedores que adquirirem o pacote terão direito também a um kit exclusivo do evento, traslado para os três dias do GP do Brasil e ingresso para assistir, do setor Morumbi Premium Club, o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, no dia 17 de outubro, às 18h30.

"Ele [o torcedor] terá a oportunidade de assistir a uma corrida em um espaço com as cores de seu clube de coração. E poderá ainda assistir a um jogo no Morumbi logo após o treino oficial de classificação no sábado. Esse formato atende perfeitamente os interesses de quem gosta de automobilismo, futebol e torce pelo São Paulo", afirmou Claudia Ito, diretora executiva da Internacional Promotions.

Os ingressos para o "Paddock Tricolor" no setor T de Interlagos custarão R$ 1.470,00. Além disso, o São Paulo, através da agência de viagens Passaporte FC, negociará pacotes para torcedores de outras cidades, com hospedagem inclusa, por R$ 2.570,00.