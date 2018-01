São Paulo terá Souza na reserva O São Paulo começa a contar com um reforço para a fase final do Campeonato Brasileiro. Depois de cinco meses tratando-se do rompimento do ligamento cruzado do joelho direito, Souza pode ficar no banco de reservas. ?Ele está entre os 20 jogadores que convoquei e talvez possa nos ajudar durante o jogo?, diz o técnico Roberto Rojas. A volta de Souza era muito aguardada no São Paulo, apesar de ele haver feito apenas seis jogos e um gol pelo clube. Como o elenco sente a falta de bons armadores e de alguém que divida as tarefas com Ricardinho, Rojas espera contar com ele para os sete jogos restantes que definirão as vagas para a Taça Libertadores. Para o jogo deste domingo, há o desfalque confirmado de Alexandre, Gustavo Nery e Carlos Alberto, suspensos, e a volta de Fabiano (recuperou-se da contratura na coxa direita) e de Fábio Simplício, que cumpriu suspensão. Ricardinho, que tem uma inflamação no joelho direito, será avaliado neste sábado para que Rojas saiba se ele joga ou não. ?Só entrará se estiver 100% bem?, diz o médico e supervisor Marco Aurélio Cunha. A intenção de Rojas é escalar o time com Rogério Ceni; Gabriel, Lugano, Jean e Fabiano; Adriano, Fábio Simplício, Fábio Santos e Ricardinho, Kléber e Luís Fabiano. Se Ricardinho não estiver bem, a opção mais forte é a entrada de Edcarlos, como terceiro zagueiro. Nesse caso, Fábio Santos jogaria mais adiantado, no lugar de Ricardinho.