São Paulo terá The Strongest pela frente O São Paulo vai enfrentar o The Strongest nas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o time boliviano perdeu para o San Lorenzo por 2 a 1, mas garantiu a classificação por ter vencido a primeira partida em casa por 2 a 0. As datas dos jogos ainda não foram divulgadas pela Conmebol. O Santos vai pegar o Cienciano, do Peru.