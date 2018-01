São Paulo terá time reserva na despedida da primeira fase O São Paulo confiará em seus reservas para fechar a primeira fase do Campeonato Paulista com mais uma vitória, hoje, às 21h45, contra o Marília, em Mogi-Mirim (SP). Resultado que, na avaliação do técnico Muricy Ramalho, será importantíssimo para a equipe começar com tudo as semifinais frente ao São Caetano. ?Não vamos até Mogi para passear, não. Vamos para ganhar. Uma vitória ajuda a amadurecer os garotos que estarão em campo e sempre é bom pra dar confiança. Pra mim, não muda nada. Não vejo diferença nenhuma desse para qualquer outro jogo?, garante o comandante são-paulino. Se na rodada passada, contra o Barueri, o time tricolor teve apenas um titular em campo (Rogério Ceni), desta vez, a equipe será reserva mesmo. Do goleiro ao atacante. ?Não acho que seja um time ?B?. É uma equipe mesclada. Vou colocar esses jogadores porque são os melhores fisicamente. Nada impede que qualquer um deles apareça entre os titulares daqui a pouco. A diferença dentro do elenco é muito pequena?, enfatiza Muricy. Para não ter de escalar nenhum titular, vale até mesmo aguardar a chegada do volante Luan, de apenas 18 anos, que foi campeão da Dallas Cup, no Estados Unidos, no fim de semana passado. A delegação da equipe sub-19 desembarcou apenas nesta terça pela manhã. Luan não participou do treino da tarde, mas está confirmado. ?Será a primeira vez dele. Ele já se concentrou com a gente outro dia (contra o Rio Branco) e agora estamos precisando dele porque não quero arriscar?, admite o treinador. A pouca idade do volante contrastará, por exemplo, com a experiência do goleiro Bosco, que assume o posto de titular, já que Rogério Ceni é um dos atletas a ter de cumprir suspensão. Aos 32 anos, será o primeiro jogo dele na temporada. ?Geralmente, quando se muda o goleiro, é um desespero. Mas aqui no São Paulo não é. Eu estou muito tranqüilo com o Bosco, que é um goleiro seguro e muito bem treinado?, elogia Muricy. O time deve ser: Bosco; Reasco, Breno, Edcarlos e Júnior; Fredson, Luan, Hernanes e Jorge Wagner; Lenílson e Borges.