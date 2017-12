São Paulo terá time reserva no clássico O São Paulo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Pensando na preparação para o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão, o técnico Paulo Autuori deu folga aos titulares durante toda a semana e vai escalar um time reserva no clássico com o Palmeiras, sábado, às 18h10, no Pacaembu. Depois de vencer o Juventude no sábado, chegando aos 52 pontos no Brasileiro, o São Paulo só voltou a treinar nesta terça-feira. Mas apenas dois titulares apareceram no CCT do clube. Um deles foi o atacante Christian, que chegou recentemente ao Morumbi e não ganhou folga. E o outro foi o lateral-direito Cicinho, que aproveitou para manter a forma para se apresentar à seleção brasileira que faz dois amistosos no Oriente Médio, nos dias 12 e 15 de novembro. Outra novidade no treino desta terça-feira foi a presença do goleiro Bosco, contratado para reforçar o São Paulo no Mundial de Clubes - ele chega para ser o reserva de Rogério Ceni, já que Roger está deixando o clube. "Espero não apenas poder ir (ao Japão), mas também voltar com o título", disse o jogador que veio do Fortaleza. Estratégia - Depois do treino, Autuori mostrou o planejamento do São Paulo para o Mundial. Os titulares estão de folga até domingo e começam a preparação - física, técnica e psicológica - na próxima segunda-feira, exatamente 1 mês antes da estréia no torneio do Japão. Assim, os titulares devem voltar a jogar no Campeonato Brasileiro apenas nas duas últimas rodadas, contra Fortaleza e Atlético-PR. Para o clássico com o Palmeiras, somente o goleiro Rogério Ceni, que prefere manter o ritmo, e o atacante Christian jogam. Com apenas esses dois jogadores titulares à disposição, Autuori ainda não definiu o time para enfrentar o Palmeiras. Mas ele deve escalar: Rogério Ceni; Hernanes, Edcarlos (Flávio Donizete), Alex e Fábio Santos; Renan, Alê, Denílson e Richarlysson (Leandro Bonfim); Christian e Vélber.