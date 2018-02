São Paulo terá vantagem do empate Agora é oficial. O São Paulo entra com a vantagem de jogar por dois resultados iguais na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, cujas partidas serão disputadas nos dias 16, às 18h05 e dia 22, às 18 horas, no estádio do Morumbi. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira pelo Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol. A confirmação da vantagem do São Paulo na decisão põe fim à polêmica envolvendo o regulamento da competição, que dá margem à diferentes interpretações. As equipes fizeram campanhas idênticas, em pontos ganhos (20), somando-se todas as fases, mas a equipe do Morumbi leva vantagem no saldo de gols: 17 contra 8 do adversário. Em seu site oficial, a Federação Paulista já divulgava, desde domingo, que "os dois jogos (finais) serão realizados no estádio do Morumbi e o Tricolor tem a vantagem de empatar ou fazer dois resultados iguais". O segundo jogo decisivo foi marcado para dia 22, um sábado, atendendo solicitação do Corinthians, pois a equipe jogará no México dia 26, contra o Cruz Azul, pela Copa Libertadores.