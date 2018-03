São Paulo terá vários desfalques domingo A frase é do presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, que, como torcedor, gostaria de ver o Corinthians rebaixado para a segunda divisão do Paulista. Como dirigente, porém, ele pensa diferente. E garante que em nenhum momento pensou em pedir à equipe que entregue o jogo para o Juventus, domingo, na última rodada da primeira fase da competição. "É ruim para o campeonato uma primeira divisão sem um clube de tradição como o Corinthians", disse Marcelo Portugal Gouvêa. Se perder da Portuguesa Santista, o Corinthians dependerá do São Paulo para não cair. Nesse caso, os corintianos só se salvarão se os são-paulinos pelo menos empatarem com o Juventus. O técnico Cuca ainda não definiu a equipe que escalará no domingo, mas é certo que não contará com Cicinho, Fabão e Alexandre, todos suspensos. O goleiro Rogério Ceni sente dores na coxa direita e também pode ficar fora. "Temos obrigação de vencer o jogo contra o Juventus, mas não por causa do Corinthians", disse Rogério Ceni. "Vocês (repórteres) não deveriam nem me perguntar sobre a possibilidade de entregar uma partida."