São Paulo testa poder sem estrela solitária O jovem time do São Paulo tem uma prova de fogo, em Salvador, contra o Vitória, às 16 horas. Luta para mostrar que não é tão dependente de Luís Fabiano como parece. Nas últimas semanas, o atacante, que está suspenso, foi o principal responsável pela vitória sobre Fluminense e Coritiba, pelo empate diante do São Caetano e pela reação da equipe no Campeonato Brasileiro, no qual começou desacredita e agora já ocupa a segunda colocação, com 38 pontos. A expulsão na noite de quinta-feira, no fim do jogo diante do Atlético-PR, foi tão lamentada pelos são-paulinos quanto é uma derrota, uma eliminação. Todos sabem, no Morumbi, que sem Luís Fabiano as chances de bom resultado diminuem consideravelmente. "O Luís Fabiano é o ponto de referência do time, é artilheiro e define um jogo", comentou o técnico Roberto Rojas. Os números tornam esse desfalque ainda mais sentido. O artilheiro, de 22 anos, marcou 15 gols no Brasileiro ou quase o dobro dos gols dos 11 jogadores do São Paulo que iniciarão a partida desta tarde. Juntos, os são-paulinos que vestirão a camisa tricolor fizeram 8, com Rogério (1), Jean (2), Fábio Simplício (2), Rico (2) e Diego Tardelli (1). "Sem o Luís Fabiano, vamos perder demais, não teremos nossa referência no ataque e sentiremos falta de sua experiência", analisou o volante Fábio Simplício. Os atletas admitem que, quando uma partida está complicada, a solução é levantar a bola na área para apostar numa cabeçada do artilheiro, numa bola dividida, numa finalização "espírita". Foi assim, num jogo que parecia perdido, que ele arrancou o gol de empate contra o São Caetano, há duas semanas. Seu único ? ou principal ? defeito, que era o excesso de nervosismo em campo, havia sido solucionado com a ajuda de psicólogos. Mas, na quinta-feira, teve uma recaída. "Ele estava um pouco nervoso mesmo", observou Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol. O jogador vinha demonstrando irritação desde o início, não apenas no momento em que reclamou com o árbitro Márcio Rezende de Freitas e acabou expulso. Ninguém, no entanto, se preocupa com isso. Os são-paulinos acreditam que não passou de um momento de estresse. "Ele já estava um pouco nervoso porque a bola não chegava", lembrou Simplício. A grande preocupação de Rojas é manter o nível da equipe, que tem condições de assumir a liderança do Brasileiro nesta rodada. Para isso, precisa derrotar o Vitória e torcer por um tropeço do Cruzeiro diante do Paraná, no Mineirão. O treinador optou por manter Diego Tardelli entre os titulares e escolheu Rico como seu companheiro de ataque. Fabiano volta à lateral-esquerdo e Simplício, ao meio-de-campo. Alexandre segue no time , pois Carlos Alberto está suspenso. Sua única dúvida é em relação ao substituto de Gustavo Nery, também suspenso. Marco Antônio, recém-promovido do São Paulo B, luta com Kleber por uma vaga.