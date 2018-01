São Paulo testa sua defesa no Rio Cansado e pressionado pelo excessivo número de gols sofridos pelo São Paulo no Torneio Rio-São Paulo (11 em quatro jogos, média de 2,75), o técnico Nelsinho Baptista não poderia ter um teste melhor para o trabalho que realizou durante a semana, quando decidiu priorizar os treinamentos da defesa. No jogo deste sábado, às 16 horas, no Maracanã, a equipe paulista irá enfrentar o líder Botafogo, ao lado da Ponte Preta com 10 pontos, e o atacante Dodô, autor de seis gols e que é o artilheiro junto com Roger, do Fluminense. Uma das conseqüências das observações feitas pela comissão técnica do São Paulo foi a formação da zaga com três especialistas: Émerson, Wilson e Jean. "Não há dúvida que temos sofrido muitos gols", reconheceu Nelsinho. "Por isso, decidimos dar atenção ao posicionamento da equipe. Isso, além de evitar gols, evita também os cartões." A boa notícia fica por conta da escalação do lateral-direito Belletti e do meia Kaká. Os dois chegaram nesta sexta-feira ao Brasil, vindos da Arábia Saudita, onde defenderam a seleção brasileira na quarta-feira. Apesar do cansaço pela viagem de 28 horas, ambos se predispuseram a jogar e vão se encontrar com a delegação no Rio. As convocações para a seleção e a boa fase no São Paulo já provocaram o interesse de outros clubes por Kaká. O Brescia, da Itália, teria oferecido US$ 10 milhões para contratá-lo, mas tanto o jogador quanto o diretoria são-paulina negam que exista a oferta.