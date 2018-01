São Paulo tira lateral do Palmeiras O lateral-direito Leonardo Moura, que se transferiu do Vasco para o Palmeiras no segundo semestre deste ano, foi anunciado nesta terça-feira como o primeiro reforço do São Paulo, para a temporada 2003. O acordo entre o clube e o jogador ainda não foi assinado, mas segundo o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, terá validade por 30 meses. "A apresentação de Leonardo será no dia 2 de janeiro, quando o restante do elenco, que está em férias, iniciará a pré-temporada", afirmou o dirigente. E o torcedor tricolor pode esperar novos reforços para o ano que vem. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, anunciou que fará ?ajustes? no time, reforçando as laterais e a zaga.