São Paulo treina no Morumbi e Muricy define o time titular A equipe do São Paulo realizou, na manhã desta terça-feira, o último treinamento para a partida contra o Cienciano (Peru), nesta quarta, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. O treino foi realizado no Morumbi, local da partida, e serviu para o treinador Muricy Ramalho definir o time titular e a forma como vencer a retranca que o time peruano armará. ?Temos que jogar pelos lados do campo. Aqui é nossa casa e é muito importante jogarmos bem?, disse Muricy, que fará sua estréia como técnico do São Paulo, no Morumbi, em jogos pela Libertadores. O treinador confirmou que escalará o time com o esquema 3-4-3, dando liberdade para os alas e para os volantes Mineiro e Josué. A escalação do São Paulo é a seguinte: Rogério Ceni; André Dias, Lugano e Fabão; Souza, Mineiro, Josué e Júnior; Alex Dias, Aloísio e Danilo. Com a vitória sobre o Caracas, na Venezuela, o clube brasileiro lidera a chave ao lado do Chivas Guadalajara (México), com três pontos. Cienciano e Caracas ainda não pontuaram.