São Paulo treina time no 4-4-2 e tem dois problemas No penúltimo treino antes da semifinal contra o São Caetano, domingo, no Pacaembu, o técnico Muricy Ramalho deixou no ar a possibilidade de mudar o esquema tático do time titular do São Paulo. Ao invés do 4-4-2, ele testou a formação 3-5-2 na parte final do treino. Negou que exista um mistério, mas não confirmou quem joga devido aos problemas com jogadores que estão no departamento médico. É justamente por causa da possibilidade de não poder contar com Ilsinho, que está gripado e com febre, e Richarlyson, que sente dores na coxa direita e está a quatro dias sem treinar, que o técnico pode mudar o esquema. As opções para entrar no time são Reasco, na lateral-direita, e Fredson (volante) ou Edcarlos (zagueiro). O treino no 4-4-2 foi fechado aos jornalistas, daí a dúvida. Quando permitiu a entrada de jornalistas, o time estava no 3-5-2. "Não tem mistério nenhum. Só fiz um treino de bola parada que vocês [jornalistas] não podem ver. Esse papo de mistério só existe aqui no Brasil. Se fosse mistério mesmo, vocês não chegariam nem perto daqui", disse Muricy Ramalho, ao ser questionado, sem confirmar quem jogará. "Eu já tenho na minha cabeça o time que colocarei em campo. Mas estou dependendo um pouco do departamento médico. Vamos esperar o Ilsinho, o Richarlyson, essas caras aí." Sobre o esquema, o técnico se explicou que buscava apenas uma alternativa para o jogo. "Não gosto de ir pra campo só com uma formação, sem ter treinado uma opção caso as coisas não dêem certo. Não dá só para mudar o esquema e ir na base do ´vamos lá´. Se eu tenho que mudar, o cara que entrar tem que ir pra campo com segurança. Não gosto de colocar em campo algo que não foi treinado", concluiu. A equipe titular que jogará no Pacaembu no domingo só deve ser confirmada momentos antes do jogo, mas o time provável é: Rogério Ceni; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Jadílson; Josué, Fredson (Edcarlos), Souza e Hugo; Leandro e Aloísio. Quem não foi relacionado é André Dias, que ainda se recupera de contusão.