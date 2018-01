São Paulo: treino de luxo para o Mundial Um treino de luxo antes da viagem, segunda-feira à noite, para o Mundial de Clubes da Fifa. É dessa forma que o São Paulo encara o jogo contra o Atlético-PR, às 16 horas, no Morumbi. Sem chances de brigar por melhores posições no Brasileiro ? é o 12.º colocado, com 55 pontos ? e nem se importando se vai para a Copa Sul-Americana em 2006, o time está concentrado apenas no torneio mais importante do ano, do dia 11 ao dia 18, no Japão ? a estréia será dia 14, contra o ganhador de Al-Ittihad, da Arábia, e Al-Ahly, do Egito. O duelo contra os paranaenses é a chance de o técnico Paulo Autuori testar Grafite num jogo oficial. O atacante disputou dois jogos-treinos desde que voltou aos gramados, e diz não sentir dores no joelho direito. "Aos poucos, vou readquirindo a confiança", diz Grafite. Apesar do caráter de treinamento, Autuori não poderá escalar o time completo: não terá o goleiro Rogério Ceni, com lesão no pé direito, e o volante Josué e o atacante Amoroso, suspensos. O treinador diz que a comissão técnica fez tudo o que poderia para preparar adequadamente o elenco para o Mundial. E espera que a ansiedade não atrapalhe o time. "Os jogadores não podem perder rendimento por estarem ansiosos", alerta. "Mas a vida vai ensinando isso a eles, ainda são jovens e talentosos."