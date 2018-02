São Paulo: Três desfalques em Campinas O técnico Paulo Autuori terá três desfalques para o jogo contra a Ponte Preta nesta quarta-feira à noite em Campinas (SP), em partida remarcada pelo STJD por causa do escândalo do apito. Cicinho, Josué e Lugano, que não enfrentaram o Corinthians na vitória por 3 a 2 na partida que também foi anulada, cumprirão a pena contra a equipe campineira. Tudo porque Luiz Zveiter, presidente do STJD, disse quando anulou os 11 jogos apitados por Edílson Pereira de Carvalho e os remarcou que o time que tivesse de disputar novamente duas partidas poderia optar para que os atletas cumprissem a pena no primeiro jogo. Sendo assim, os três não enfrentam a Ponte. No entanto, Júnior, expulso contra o Flamengo, e Souza, com o terceiro cartão amarelo, jogam normalmente. Cumprirão a suspensão contra o Santos, sábado, no Morumbi. Autori terá também o retorno de Fabão e Danilo, que desfalcaram a equipe na goleada de 6 a 1 sobre o Flamengo.