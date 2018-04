São Paulo troca Arouca por Rodrigo Souto com o Santos

As diretorias de Santos e São Paulo acertaram nesta terça-feira uma troca de jogadores de meio-de-campo. Rodrigo Souto vai se transferir para o time do Morumbi, enquanto Arouca defenderá o time da Vila Belmiro. Cada jogador ficará por um ano no respectivo clube.

Com a negociação, a passagem de Rodrigo Souto pelo Santos, iniciada em 2007, está encerrada, já que o volante tinha contrato com o clube até o final de 2010. A diretoria, porém, considerou a negociação vantajosa, já que o salário do jogador era elevado, o que levou o clube a tentar uma redução do valor pago, mas sem sucesso. Além do clube da Vila Belmiro, ele já defendeu São Cristóvão, Vasco, Atlético Paranaense e Figueirense.

Arouca foi contratado pelo São Paulo em 2009, após defender o Fluminense, clube que o revelou e onde foi campeão de uma Copa do Brasil (2007) e de um Campeonato Carioca (2005). Reserva de Jean e Hernanes no início da última temporada, ele ganhou a confiança do técnico Ricardo Gomes na reta final do Campeonato Brasileiro e assumiu a condição de titular.