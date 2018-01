São Paulo tropeça na Copa do Brasil A zebra que assola os grandes times paulistas na Copa do Brasil fez mais uma vítima: agora foi a vez do São Paulo perder a invencibilidade de cinco anos contra times nordestinos na competição. Jogando em Campina Grande, Paraíba, o time foi surpreendido por um aplicado Treze, lanterna do Campeonato do Nordeste, que venceu por 1 a 0. O Tricolor vai precisar vencer por um placar de dois gols de diferença na próxima quarta-feira, no Morumbi, para garantir vaga para a próxima fase sem disputa de pênaltis. O time paraibano teve dois heróis na partida. O mais importante deles foi o goleiro Azul, que fez pelo menos quatro boas defesas no primeiro tempo. A primeira delas foi em um chute de Gustavo Nery em cima do goleiro aos 33 minutos. Segundos depois foi a vez de França chutar e exigir a atuação do goleiro. A seguir, no minuto 34, foi a vez de Kaká exigir o reflexo do goleiro, chutando a bola depois de um bate-rebate dentro da grande área. Já quase nos descontos, Wilson recebe bola lançada próximo à area de escanteiro. Azul espalma e garante o empate que também contou com uma dose de sorte, pois Maldonado aos 8 minutos e Kaká aos 25 chutaram na trave. O outro herói apareceu no primeiro minuto do segundo tempo. O atacante Capitão recebeu um lançamento de Dias, girou para marcar o gol da vitória do Treze. Ao contrário do primeiro tempo, quando atacou e dominou o jogo, o São Paulo não mostrou a mesma objetividade e o Treze começou a ameaçar. Reinaldo chegou a fazer um gol aos 8 minutos, anulado por impedimento. A situação que já era ruim piorou quando o volante Maldonado recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 21 minutos do primeiro tempo. Nelsinho tentou melhorar o time colocando Dill e Lúcio Flávio. De nada adiantou. O time continuou a apresentar defeitos e o time do Treze, que não tinha vencido uma partida este ano e tinha tomado 13 gols em cinco jogos. O meia Kaká saiu de campo envergonhado. ?Peço desculpas à torcida.? No outro jogo da rodada da Copa do Brasil, em São Luís, o Moto Clube perdeu, em casa, para o CSA, por 2 a 1.