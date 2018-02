São Paulo: turbulências longe do fim O torcedor do São Paulo pode se preparar para mais algumas semanas de sofrimento, após a eliminação na semifinal da Libertadores e as duas derrotas seguidas no Brasileiro. A diretoria vem encontrando enormes dificuldades para reforçar o elenco e só vai trazer alguém de peso na metade ou no fim de julho. A qualidade técnica do time só deve melhorar a partir de agosto, quando os novos jogadores estiverem integrados. As negociações com o volante Tcheco e o lateral Júnior, por exemplo, estão paradas por questões financeiras. O clube não tem, hoje, dinheiro para bancar contratações como essas. Alguns nomes estão na mira, como o do volante Renato, cujo contrato com o Santos está terminando, e o do atacante Nadson, ex-Vitória. Antes de vender os direitos de Luís Fabiano, porém, o São Paulo dificilmente conseguirá trazer os quatro reforços pedidos por Cuca, embora a diretoria mostre otimismo. ?No início do ano, ninguém acreditava que o São Paulo conseguisse contratar jogadores e o Juvenal (Juvêncio, diretor de Futebol) trouxe oito ou nove?, observou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento. Em julho, o time disputará 24 pontos ? oito jogos ? e poderá cair ainda mais na classificação. Para se ter uma idéia, a equipe, que já perdeu Gustavo Nery e Marquinhos, não contará, no sábado, contra a Ponte Preta, com Luís Fabiano, na seleção, além de Grafite e Fábio Simplício, suspensos. Cuca terá grande dificuldade para escalar os titulares. ?Não se sai de uma crise de um dia para o outro?, declarou o técnico. Manifestação ? Os dirigentes se dizem inconformados com os protestos da torcida no domingo. Acreditam ter caráter político. ?Na gestão anterior, a torcida era subsidiada pela diretoria e nós acabamos com isso. Há interesses feridos?, afirmou Jesus Lopes.