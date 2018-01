São Paulo: ultimato aos jogadores O diretor de futebol do São Paulo, Juvenal Juvêncio, tornou público nesta segunda-feira o que havia dito aos jogadores às 15 horas de domingo, antes do jogo contra o Atlético-MG: a ameaça de desemprego para 2004. ?Disse a eles que se continuarem jogando assim, o time não chegará longe. E se não chegar, haverá uma grande reformulação no elenco para o ano que vem.? Ele reconhece que o time está jogando mal e que não se consegue detectar o motivo. ?Não sei o que se passa. A preparação física é excelente, os salários estão em dia e não temos problemas de disciplina. Alguma coisa está errada porque a verdade é que o time não está convencendo mais.? Juvêncio acha que o time precisa de um ?xerife?, de alguém que conduza o time dentro de campo. ?Tenho incentivado o Ricardinho a assumir esse papel, mas ele não tem conseguido. Tem uma grande liderança natural mas precisa gritar mais, exigir mais dos companheiros. Outra coisa que está me incomodando é essa fama que o time adquiriu de falhar nas horas decisivas. Cobrei deles, disse que os jornalistas vão falar disso novamente e que esse tipo de coisa chega até a torcida. Tem de mudar isso.? Antes de criticar os jogadores, Juvenal Juvêncio diz que fez uma análise de seu trabalho como diretor de futebol. ?Fiz e gostei muito. Nosso trabalho aqui está sendo perfeito. O Reinaldo saiu mas ele mesmo reconheceu que não estava jogando nada. Quando o Kaká saiu não daria para contratar outro jogador. Apostamos nos nossos jogadores das categorias de base e fizemos a coisa certa. Nós temos a tradição de revelar jogadores e vamos continuar assim.?