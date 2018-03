São Paulo: um gol é o suficiente para chegar às semifinais

O placar de 1 a 0, na primeira partida, no Morumbi, pode parecer um resultado perigoso, fácil para o Fluminense reverter com um triunfo por 2 a 0 e, assim, classificar-se às semifinais da Copa Libertadores. Para o São Paulo, no entanto, a vitória magra será o suficiente se o time fizer ao menos um gol na noite desta quarta-feira, às 21h50, no Maracanã, com acompanhamento online do estadao.com.br. Veja também: São Paulo vai pra cima pela vaga à semifinal da Libertadores Fluminense confia no apoio de 70 mil torcedores para avançar Calendário / Resultados Classificação - 1.ª fase Para Alex Silva, o São Paulo não pode apenas se defender à espera do Fluminense. É necessário marcar. "A gente conversa e está ciente que um gol na casa deles dará uma grande vantagem para conquistar a classificação. Eu sei que será uma partida muito difícil, mas temos totais condições de marcar um gol." O mesmo discurso foi utilizado pelo técnico Muricy Ramalho, que alerta seu time para ficar atento nos contra-ataques. "É necessário marcar muito bem, mas não podemos esquecer do contra-ataque. O jogo será muito pegado e o São Paulo está pronto para aproveitar as chances que tiver. Se fizermos um gol, ficaremos próximos da vaga." PROVOCAÇÃO Ao contrário do esperado, o São Paulo não entende que a declaração do técnico do Fluminense, Renato Gaúcho (declarou que a derrota foi um bom resultado e que o time carioca pode reverter a vantagem no Maracanã), após a vitória do clube paulista por 1 a 0, foi desrespeitosa ao clube. "De forma alguma. O que o Renato {Gaúcho] falou é totalmente comum e certo. Uma vitória por 2 a 0 dá a classificação a eles [Fluminense]. Se fosse o contrário, o pensamento seria o mesmo", comentou Alex Silva que, desde que voltou à zaga, ajudou o São Paulo a passar os últimos quatro jogos da Libertadores sem sofrer gols. Muricy Ramalho, que teceu elogios ao comandante do Fluminense, não deverá utilizar tal declaração para instigar seus atletas para a partida desta quarta. "Não vejo problema algum no que foi dito. Na Libertadores, uma derrota por 1 a 0 é um bom resultado, porque todo jogo é muito pegado e complicado. É preciso muita paciência, determinação e garra para vencer. Ele {Renato Gaúcho], naquele momento [minutos finais da primeira partida], fez o certo ao fortalecer a marcação e se contentar com o placar, pois corria o risco de sofrer o segundo, o que complicaria sua equipe." ELOGIOS Depois de deixar de lado uma possível desavença, Muricy Ramalho elogiou a postura do técnico Renato Gaúcho para com seus atletas. "O Renato fez algo muito legal, que é dar apoio aos jogadores, mesmo após a derrota. É muito fácil você elogiar o jogador depois de uma vitória, mas o importante é estar presente quando a coisa não anda bem. Eu sempre presto muita atenção para manter meus jogadores motivados." KAKÁ O São Paulo recebeu uma visita ilustre no treino de terça-feira: o meia Kaká, do Milan. No Brasil para o nascimento de seu primeiro filho, Lucca, o meia desejou sorte aos atletas são-paulinos, chegando a conversar com o técnico Muricy Ramalho antes do treinamento. Além de Kaká, o preparador físico, Moracy Sant'anna, também esteve no CT da Barra Funda para rever amigos. Atualmente, Moracy trabalha com Zico, que negocia para renovar seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia.