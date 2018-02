São Paulo: uma derrota de R$ 4 milhões O choro do atacante Grafite ao final da partida resumiu o sentimento dos jogadores do São Paulo. Incoformados com o duro golpe no último minuto da partida, deixaram o campo atordoados. O jogo que representava a garantia do orçamento do ano do São Paulo acabou mesmo em pesadelo e prejuízo. O clube deixou de faturar cerca de R$ 4 milhões não se classificando à final da Libertadores da América. E perdeu a chance de chegar ao Mundial no Japão contra o Porto. Entre os jogadores, apenas Alexandre tentou explicar o que havia acontecido. ?Foi um castigo. No segundo tempo viemos bem melhor. Jogamos em cima deles e não conseguimos marcar gol. Agora é levantar a cabeça, a vida continua?, disse o volante, um dos melhores do time. Cuca, que tinha no confronto com os colombianos o jogo da sua ainda curta carreira de treinador, lamentou muito o gol de Aguedelo, aos 45 minutos do segundo tempo, quando não havia mais tempo para reverter o resultado. ?Foi o jogo que mais cansei na minha vida, embora não tenha jogado?, disse o técnico, que não reprovou a atitude de seus jogadores de cozinhar o jogo para decidir a classificação à final nas cobranças de pênaltis. Os dirigentes desde esta quarta-feira já contablizavam os prejuízos com o fim do sonho da conquista da Libertadores. O clube deixou de faturar cerca de R$ 1 milhão da bilheteria do jogo da final no Morumbi e mais o prêmio acumulado que a Conmebol paga ao campeão: R$ 3 milhões. Prejuízo maior ainda por ficar de fora do Mundial de Clubes, no final do ano, em Yokohama, contra o Porto, campeão da Liga dos Campeões da Europa. Há 11 anos o São Paulo não disputa o Mundial. O resultado também deve provocar algumas mudanças no time que segue na liderança do Campeonato Brasileiro, ao lado do Criciúma. A grande dúvida envolve Luís Fabiano. O clube paulista tem proposta do Porto de 13 milhões de euros. Há 20 dias, o São Paulo havia recusado uma oferta do Barcelona pelo artilheiro. Com a desclassificação na Libertadores, a negociação de Luís Fabiano pode aliviar as finanças do clube. Não há mais a necessidade de segurar o artilheiro até o final da temporada brasileira. A hora é de fazer dinheiro. Outro jogador que deve se despedir do Morumbi nos próximos dias é Gustavo Nery, negociado Werder Bremen. Com a saída da competição sul-americana, Nery não precisa mais jogar pelo São Paulo. Dia 28, ele se apresenta à seleção brasileira que disputará a Copa América, de 6 a 25 de julho, no Peru. Saindo Gustavo Nery, Danilo ganha espaço para se firmar como titular. Ele foi fundamental no primeiro tempo, nesta quarta, ao fazer o gol de empate, aos 32, cinco minutos depois do gol de Alcazar. Contratado do Goiás, em janeiro, Danilo foi uma aposta pessoal do diretor de Futebol Juvenal Juvêncio. Quando Cuca chegou no Morumbi, o meia já havia sido contratado. Não custou nada ao São Paulo, apenas o acerto de salários.