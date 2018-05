Bauza estuda atuação do São Paulo no 6 a 1 para corrigir time

O técnico Edgardo Bauza, do São Paulo, não quer encarar o clássico com o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, como revanche, mas bem que tirou a derrota no último encontro como mau exemplo. O argentino analisou a goleada sofrida por 6 a 1 em novembro e disse ter visto naquela atuação as características que mais procura consertar nas equipes em que trabalha.

O argentino assistiu ainda no começo do seu trabalho o vídeo daquela partida para tirar lições. E nesta sexta-feira comentou que a falha mais gritante que notou foi a falta de organização do São Paulo. "Foi um resultado atípico num confronto entre duas equipes fortes. Mas acontece que uma se desordenou completamente e por isso perdeu", explicou Bauza.

O bom posicionamento e a compactação do time são dois pontos que o treinador valoriza muito em seu trabalho, e deixa isso claro em todos os treinamentos e entrevistas. O argentino costuma priorizar atividades táticas com os titulares na rotina do CT. "Nossos jogadores estão tranquilos e se sentem seguros do que estamos fazendo para o clássico", afirmou.

Os números do setor defensivo embasam a crença de Bauza sobre ter conseguido organizar melhor a equipe. Com apenas dois gols sofridos em cinco jogos em 2016, o São Paulo tem um começo de ano defensivamente bom, algo que não acontecia desde 1999. "É um bom começo de ano para a defesa. Um pouco diferente dos outros anos, porque a gente trabalhou bastante isso na pré-temporada. O Bauza fez com que o nosso time tivesse uma defesa mais sólida e compacta. E que não jogue tão exposta", afirmou o goleiro Denis.