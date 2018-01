São Paulo usa Kaká para fugir da crise O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira com a obrigação de vencer seu mais duro adversário: ele mesmo. A goleada sofrida domingo no jogo contra o Paysandu (5 a 2), pelo Campeonato Brasileiro, foi só mais um fator, dentre vários, que veio tumultuar o ambiente no clube. Do outro lado, estará o Figueirense, que pelo menos na Copa do Brasil não deve criar muitos problemas. Afinal, na partida de ida, em Florianópolis, deu São Paulo: 2 a 0. Podendo, pelo regulamento, até perder por um gol de diferença, o time, na verdade, precisa da vitória para recuperar o ânimo. Afinal, a semana foi tensa. Se a goleada já incomodava, o lateral-esquerdo Jorginho Paulista deu uma declaração que abalou ainda mais o clube. O jogador admitiu que a diretoria não tem pago os direitos de imagem de alguns atletas, ele inclusive, e causou, com isso, o constrangimento de todo o grupo, que se apressou em dizer que "se realmente houvesse a dívida, ela não influía em nada dentro de campo". As críticas do presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, a Jean, Gustavo Nery e Gabriel, logo após o jogo contra o Paysandu, também não foram bem recebidas pelos atletas. Apesar de os dirigentes garantirem que o treinador Oswaldo de Oliveira não está ameaçado no cargo, a partida desta quinta-feira pode ser a gota d?água para a torcida. A defesa, muito criticada, mantém Jean e Gustavo Nery, mas muda os dois laterais. Dos três jogadores que retornam à equipe, apenas o lateral-esquerdo Fabiano vem jogando ultimamente. O lateral-direito Gabriel, apontado como o principal responsável pela derrota no Pará, perdeu a vaga para Leonardo, afastado há 50 dias por causa de contusão no púbis. Fora de ritmo, portanto. Como Kaká, a estrela do elenco, que não disputa uma partida há 40 dias, mas mesmo assim se diz confiante para voltar ao time nesta quinta-feira.