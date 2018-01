São Paulo usa o Audax para esquecer o trauma do Paulistão Os ecos da goleada por 4 a 1, sofrida para o São Caetano no último sábado, continuam fortes pelos lados do Morumbi. O clima tenso, trazido pela eliminação na semifinal do Paulistão, marcou a curta preparação do São Paulo para a decisiva partida contra o Audax Italiano, nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio do Morumbi, pela Libertadores. Assim como aconteceu no sábado, o São Paulo tem a vantagem do empate contra o Audax: uma igualdade nesta quarta-feira garante o time são-paulino nas oitavas-de-final da Libertadores. Se quiser, porém, o primeiro lugar no grupo, é preciso vencer. E, para não correr riscos, o técnico Muricy Ramalho preferiu mudar o time. Fora da disputa pelo título paulista, o primeiro semestre são-paulino está reduzido à disputa da Libertadores. Por isso mesmo, uma precoce eliminação causaria estragos no Morumbi. ?Este é o jogo mais importante do primeiro semestre. Porque o nosso campeonato, agora, é a Libertadores?, afirmou Muricy, que se mostrou bastante irritado nesta terça-feira. Foi com cara de poucos amigos que o treinador comandou os trabalhos no CT são-paulino. Apesar de sempre falar que ?mistérios não existem?, Muricy antecipou o treino em uma hora e, longe dos olhos da imprensa, montou a equipe que enfrentará o Audax. No treino, Muricy dividiu o grupo em dois. Em um dos campos, apenas os titulares realizaram treino tático. Tirou da equipe o zagueiro André Dias e o lateral-esquerdo Jadilson, substituindo-os pelo volante Richarlyson e pelo lateral-esquerdo Júnior. Voltou, assim, ao esquema 4-4-2. Apesar disso, Muricy não quis confirmar oficialmente como o São Paulo vai a campo nesta quarta-feira. Afirmou que ainda espera pela manifestação do departamento médico, embora nenhum atleta esteja vetado. Sobre o esquema tático, respondeu de forma irônica. ?Vou colocar uns cinco centroavantes. Ou 11?, disse. Muricy também culpou a instabilidade climática pela mudança no treino. ?Choveu muito nos últimos dias, então resolvi não arriscar. E não fiz nada demais com eles (jogadores): só uma recuperação física?, contou. O volante Josué, contudo, confirmou que o treinador realizou treinos táticos. Mas acha que Muricy ainda não definiu o time. ?Ele sempre treina duas ou três variações. Então só dá para saber como vamos jogar depois?, disse o jogador. De qualquer maneira, Josué tem motivos para comemorar. Muricy resolveu escalar Richarlyson e dividir o peso do combate no meio-campo. Contra o São Caetano, o volante atuou visivelmente sobrecarregado - foi até expulso no fim da partida. ?Corri um pouquinho, né? Mas vou até o limite. Até quando agüentar?, contou Josué. SÃO PAULO x AUDAX ITALIANO São Paulo - Rogério Ceni; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Júnior; Josué, Richarlyson, Souza e Hugo; Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Audax Italiano - Peric; Rieloff (Cabrera), González, Gutiérrez (Carrasco) e Cereceda; Garrido, Leal, Romero e Villanueva; Santo e Moya. Técnico: Raúl Toro. Árbitro - Carlos Amarilla (PAR). Horário - 21h45. Local - Estádio Morumbi, em São Paulo.