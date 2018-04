São Paulo usa titulares em busca da primeira vitória

O São Paulo tem neste sábado mais uma chance de acabar com o incômodo de ainda não ter conquistado uma vitória no Paulistão. Para isso, o técnico Ricardo Gomes coloca em campo a maioria dos titulares, que só tinham atuado na estreia, quando o time perdeu para a Portuguesa - depois, empatou fora de casa com o Mirassol. Assim, com praticamente força máxima, espera derrotar o Rio Claro, a partir das 19h30, no Morumbi.

No discurso de Ricardo Gomes, o mais importante ainda é entrosar a equipe para a disputa da Libertadores a partir de fevereiro, mas os jogadores já começam a se impacientar com as cobranças por um bom resultado no Paulistão. "A vitória não acontece e vai incomodando, apesar de ainda estarmos só no começo", admitiu o volante Hernanes, um dos titulares que jogam neste sábado.

Apesar da volta dos titulares, há boas chances de o treinador deixar o atacante Dagoberto, expulso diante da Lusa por uma entrada violenta e desnecessária, no banco de reservas neste sábado. O jogador já recebeu da direção do clube uma multa de 10% do seu salário, mas não recebeu uma punição direta ainda de Ricardo Gomes.

"Poderia afastá-lo, mas tivemos uma boa conversa e ele me prometeu que aquela foi a última vez que ele seria expulso", contou Ricardo Gomes. De qualquer maneira, Dagoberto deve ficar no banco de reservas neste sábado. Assim, Marcelinho Paraíba teria a chance de jogar mais solto no ataque, ao lado de Washington.

O técnico também deve dar mais uma oportunidade aos laterais de ofício do elenco são-paulino - o canhoto Junior Cesar e o destro Adrián Gonzalez. Acredita que os dois, reconhecidamente jogadores com dificuldades na marcação, não terão tantos problemas contra o Rio Claro, único clube que ainda não pontuou na competição.

"Estava utilizando o Jorge Wagner (lateral-esquerda) e o Jean (lateral-direita) pensando numa situação de Libertadores, onde certamente vamos precisar de jogadores que componham melhor com a defesa", explicou Ricardo Gomes. Dessa maneira, o meio-de-campo são-paulino neste sábado deve ter Jean, Richarlyson, Hernanes e Léo Lima.