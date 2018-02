São Paulo vacila e empata com Gama O São Paulo tinha tudo para sair de Brasília classificado para a próxima fase, mas vacilou e permitiu a reação do Gama, que conseguiu um empate por 2 a 2 no estádio Mané Garrincha. Com o resultado desta quarta-feira, o time comandado por Oswaldo de Oliveira decidirá a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil semana que vem, no Morumbi. Foi um jogo no qual o São Paulo apresentou a sua velha instabilidade. O resultado só não foi pior por causa da excelente apresentação do goleiro Roger, que fez quatro grandes defesas. A primeira delas logo aos três minutos de jogo, com um chute à queima-roupa de Leonardo Manzi, do Gama. No restante do primeiro tempo, as duas equipes tiveram chances de marcar. A jogada mais perigosa do time de Brasília foi aos 33 minutos, quando Luciano Fonseca chutou de fora da área e exigiu os bons reflexos de Roger. O goleiro do São Paulo ainda defenderia uma bola de Rochinha. O São Paulo teve sua chance aos 44 minutos, quando Marco Antônio chutou na trave e Luís Fabiano não conseguiu aproveitar o rebote. Mas, logo depois, Ricardinho passou de calcanhar para Luís Fabiano, que tocou para Reinaldo. Ele driblou o adversário e, com um chute forte, abriu o placar. A situação parecia definida quando, aos 17 minutos do segundo tempo, Júlio Batista cobrou falta, que bateu na barreira e enganou o goleiro Júlio César. Com dois gols de vantagem, o São Paulo garantiria a classificação sem a partida de volta. Mas o time não contava com uma estranha jogada do zagueiro Gustavo Nery, que tentou defender uma bola de "peixinho" e marcou contra. Luís Fabiano chegou a chutar bola na trave aos 27 minutos. E aos 38, Marco Antônio, sozinho, desperdiçou oportunidade de ampliar para o São Paulo. Nesse lance, ele acabou armando um contra-ataque para o adversário e Leonardo Manzi aproveitou para empatar o jogo, chutando a bola no meio das pernas de Roger. A partir daí, o time paulista ficou perdido e jogou fora a chance de dar a Oswaldo de Oliveira tranqüilidade para trabalhar. Ficha técnica: Gama: Júlio César; Gustavinho, Nem, Emerson e Rochinha; Goeber, Adelmo (André Barroso), Wesley e Rodriguinho; Leonardo Manzi e Luciano Fonseca (Diego). Técnico: Cristiano Baggio. São Paulo: Roger; Fabiano, Jean, Gustavo Nery e Gabriel; Fábio Simplício, Júlio Baptista, Ricardinho e Marco Antônio (Daniel Rossi); Reinaldo e Luís Fabiano. Técnico: Oswaldo de Oliveira. Gols: Reinaldo, aos 45 minutos do primeiro tempo; Júlio Baptista, aos 17, Gustavo Nery (contra), aos 21, e Leonardo Manzi, aos 39 do segundo. Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA). Cartão amarelo: Fábio Simplício, Adelmo e Emerson. Local: Mané Garrincha.