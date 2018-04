São Paulo vacila no final e é eliminado da Copinha pelo Goiás nos pênaltis

SÃO CARLOS - Coroando a sua boa campanha, o Goiás garantiu sua vaga nas semifinais da 44.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao eliminar o São Paulo nos pênaltis, por 5 a 3, depois do empate no tempo normal por 2 a 2. O jogo foi realizado no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

O adversário do Goiás na semifinal será Grêmio ou Bahia, que se enfrentam na tarde deste domingo no último jogo das quartas de final. No sábado, Santos e Palmeiras também se classificaram e disputarão a outra vaga na decisão. Antes do duelo em São Carlos, tanto São Paulo como Goiás tinham 100% de aproveitamento com cinco vitórias.

Sob muito calor, o Goiás abriu o placar aos 16 minutos, num lindo chute de Clayton. Não demorou e o São Paulo voltou a empatar o jogo Luiz Eduardo, de cabeça, após cobrança de falta, aos 22 minutos. No segundo tempo, o time do Morumbi voltou melhor e chegou ao gol da virada com João Schimidt, de cabeça, aos 22 minutos.

Depois disso, o Goiás teve Rodrigo expulso e o São Paulo criou algumas chances para ampliar o placar. A mais incrível com Mirrai, que depois se tornaria o grande vilão do jogo. O castigo aconteceu no final, aos 47 minutos. Com um chute de longe e cruzado, Mário Sérgio empatou o jogo e levou a definição da vaga para as cobranças de pênalti.

Nos pênaltis, o time goiano começou marcando com Lineker. Para o São Paulo, João Schimidt empatou. Na segunda série, Artur deixou o Goiás de novo na frente, mas Pedrinho empatou. Clayton, com categoria fez o terceiro gol goiano, enquanto Lucas Evangelista empatou. A quarta série foi aberta com gol de Eric para o Goiás, que converteu a cobrança. Então, Mirrai chutou fraco e o goleiro Paulo Henrique defendeu. Paulo fez o quinto gol goiano e definiu a classificação da equipe às semifinais da Copa São Paulo.