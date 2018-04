São Paulo vai à Colômbia com Centurión, mas sem Ganso e Kelvin

O São Paulo embarcou na noite deste domingo para Medellín, na Colômbia, com o retorno do argentino Centurión à lista de relacionados para jogos da Copa Libertadores. O atacante cumpriu as três partidas de suspensão por ter cuspido em um adversário nas oitavas de final e reforça a lista de relacionados do técnico Edgardo Bauza para a partida decisiva contra o Atlético Nacional, na quarta-feira.

A comissão técnica fretou um voo da capital paulista até a cidade no noroeste da Colômbia para evitar o desgaste com a viagem. A equipe vai fazer dois treinamentos em Medellín antes de fechar o confronto da semifinal. O São Paulo precisa reverter a desvantagem de ter perdido por dois gols de diferença na última quarta-feira, no Morumbi, para que consiga chegar pela sétima vez à decisão da Libertadores.

Centurión não atua na competição desde o confronto de volta das oitavas de final, contra o Toluca. No jogo no México ele foi expulso após cuspir em um adversário e recebeu três partidas de suspensão. Outro retorno na lista é de Auro, que após empréstimo fracassado ao Sport, viaja como lateral-direito reserva na vaga de Caramelo, machucado. O atacante Luiz Araújo, de 20 anos, é mais uma novidade, ao ser relacionado pela primeira vez para jogos da competição.

O principal desfalque da equipe é o zagueiro Maicon. Expulso na derrota por 2 a 0 no Morumbi, o defensor cumprirá suspensão. Outras baixas, como Kelvin e Ganso, já estavam foram das opções do técnico Edgardo Bauza em partidas anteriores por estarem em recuperação de estiramentos musculares. O provável time titular deve ser formado com: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt e Thiago Mendes; Centurión, Ytalo e Michel Bastos; Calleri.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Léo

Laterais: Bruno, Carlinhos, Mena, Matheus Reis e Auro

Zagueiros: Lugano, Rodrigo Caio e Lyanco

Volantes: Artur, João Schmidt, Hudson, Wesley e Thiago Mendes

Meias: Michel Bastos, Daniel e Centurión

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Ytalo e Luiz Araújo