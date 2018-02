São Paulo vai à final com vantagem O São Paulo venceu a Portuguesa Santista por 1 a 0 na manhã deste domingo em Santos; confirmou sua vaga na final do Campeonato Paulista de 2003 e garantiu, no saldo de gols, o direito de jogar por dois empates na final contra o Corinthians. Com a vitória, o Tricolor chegou aos 20 pontos ganhos e se igualou ao Corinthians, mas garantiu a vantagem por ter um saldo de gols melhor. As finais serão disputadas nos dois próximos finais de semana (16 e 23 de março). Com a ampla vantagem aberta no primeiro jogo, quando venceu por 5 a 0, o São Paulo entrou para a partida com a Lusinha com evidente relaxamento. Fez um jogo sonolento e só chegou à vitória num polêmico gol de pênalti, convertido por Luis Fabiano, aos 27 minutos do segundo tempo, após a terceira tentativa. Acomodado, o São Paulo esteve longe do planejado pelo técnico Oswaldo Oliveira. O treinador passou os últimos dias dizendo que queria o time determinado; partindo para cima do adversário. ?Não podemos nos deixar enganar pela vantagem do primeiro jogo. Temos que jogar de forma aplicada e buscar a vitória, que é o que nos interessa?, dizia ele. A equipe, no entanto, não respondeu. Sem Ricardinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meio-de-campo perdeu muito de sua criatividade. Além disso, com a entrada de Adriano, perdeu também a velocidade. Kaká - de quem se esperava criatividade e velocidade - entrou em campo com cara de sono e produziu muito abaixo de suas possibilidades. Por tudo isso, a equipe não conseguiu criar nenhuma jogada de perigo contra o gol de Maurício ao longo de todo o primeiro tempo. Para a Santista o jogo estava bom. O time não era pressionado e, de vez em quando, ainda se arriscava em um ou outro ataque. Mas nada que chegasse a preocupar a defesa são-paulina. E assim, num jogo aborrecido, terminou o primeiro tempo. Na segunda etapa o São Paulo voltou mais disposto e passou a pressionar a Lusinha. Avançou a marcação para a intermediária de ataque, obrigando o adversário a recuar. Como tinha mais posse de bola, chegou a ter algumas chances para marcar, mas na maioria das vezes, apenas trocava passes laterais em torno da área inimiga. O lance que resultou no único gol do jogo provocou muita confusão. Aos 27 minutos, o atacante Reinaldo é lançado livre e invade a área. Maurício deixa o gol e salta nos pés do atacante. O árbitro Rodrigo Martins Cintra marca pênalti. Inconformados, os jogadores da Lusa vão para cima do árbitro e Maurício acaba sendo expulso. Os problemas não terminaram aí. Luis Fabiano fez a cobrança e marcou, mas Cintra mandou voltar, alegando que houve invasão da área. O atacante repetiu a cobrança e, de novo, marcou, mas desta vez o árbitro argumentou que o goleiro se adiantou. A penalidade foi então para a terceira cobrança. O mesmo Luis Fabiano foi para a bola e converteu. Desta vez, valeu: 1 a 0. Depois do gol, e com um homem a menos em campo, a Portuguesa perdeu quase que completamente a motivação para atacar. Mesmo assim, teve uma ótima chance aos 46 minutos, quando Marlon (que entrou no lugar de Rico) desperdiçou grande oportunidade. Após cobrança de falta, a bola desviou na zaga e sobrou limpa para Marlon. De dentro da pequena área ele chutou, mas a bola bateu na trave e saiu, para sorte do São Paulo e frustração dos corintianos que contavam com o tropeço Tricolor para ter a vantagem nas finais. Ficha Técnica: Portuguesa Santista 0 x 1 São Paulo. Gol: Luis Fabiano, aos 27 minutos do segundo tempo. Portuguesa Santista - Maurício; Vandir, Zambiasi e Nenê; Nelsinho, Adriano, Renato Medeiros (Angelo), Souza e Adavilson; Rico (Marlon) e Reinaldo (Fabrício) Técnico: Pepe São Paulo - Rogério; Leonardo, Jean, Régis e Gustavo Nery (Fabiano); Maldonado, Júlio Baptista, Adriano (Daniel Rossi) e Kaká (Itamar); Reinaldo e Luís Fabiano Técnico: Oswaldo de Oliveira Árbitro - Rodrigo Martins Cintra Cartões amarelos: Renato Medeiros, Lúis Fabiano, Adriano, Nenê, Kaká Cartões vermelhos: Maurício. Local - estádio da Vila Belmiro, em Santos.