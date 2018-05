São Paulo vai à final e buscará o bi na Copa do Brasil Sub-20

O São Paulo voltou a mostrar, nesta quinta-feira, que vive grande fase na formação de jogadores. Jogando na Ilha do Retiro, os juniores são-paulinos venceram o Sport por 2 a 0 e classificaram o time à final da Copa do Brasil Sub-20, principal torneio da categoria no País. No jogo de ida, no Morumbi, os paulistas já haviam vencido por 1 a 0.

Campeão em 2015, o São Paulo vai buscar o bicampeonato contra o Bahia, que eliminou o Cruzeiro na semifinal. Os mandos de campo foram sorteados na manhã desta quinta-feira e o primeiro jogo será com mando do São Paulo, na próxima quarta-feira. A partida de volta, dia 30, será na Bahia.

O time paulista joga a competição desfalcado de nomes como David Neres, Luiz Araújo, Pedro, Lucas Fernandes e Lyanco, que estão no elenco principal. Além disso, Inácio, outro que tem idade para estar no time, foi negociado com o Porto, de Portugal.

O grupo comandado por André Jardine ganhou o Paulista, a Copa do Brasil e a Copa Ipiranga (antigo Campeonato Brasileiro) no ano passado. Em fevereiro, levou a Copa Libertadores. O único insucesso foi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando perdeu para o Flamengo, que depois faturaria o título.

Neste ano, diante da força do elenco sub-20, o São Paulo optou por utilizá-lo na disputa da Copa Paulista, torneio sem limite de idade. O time, entretanto, parou na segunda fase.

No Campeonato Paulista Sub-20, o São Paulo joga uma das semifinais contra o Santos. Na ida, empatou em 0 a 0 na Vila Belmiro e recebe os santistas na volta, domingo, no Morumbi, podendo até empatar sem gols. Já o Sub-17 chegou à final contra o Red Bull Brasil, nos dois próximos sábados.