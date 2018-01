São Paulo vai a Seul reforçar o caixa Nos últimos anos, o mês de julho tem sido dedicado à preparação ao Campeonato Brasileiro, uma rotina que vai mudar este ano com o início da competição adiantado para março. Mesmo assim, o São Paulo já acertou uma excursão para a Coréia do Sul para esta época do ano, durante o Nacional, com um objetivo importante: reforçar o caixa. O evento é a Copa da Paz, em Seul, promovido por Pelé e sua empresa a Pelé Pro, com patrocínio da seita do Reverendo Moon, que no Brasil é dona do Atlético de Sorocaba. O time do Morumbi será o único representante brasileiro da competição, que já confirmou a presença de clubes de prestígio como a Roma (Itália), o Bayer Leverkusen (Alemanha), o Olympique de Lyon (França) e o PSV (Holanda). O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, confirmou que o clube receberá cachê pela participação, mas o atrativo é o título. "O vencedor ganha US$ 2 milhões. E se considerarmos que os times da Europa estarão em início de temporada e nós no meio do Brasileiro, nossas chances são muito boas." Para se ter uma idéia do montante distribuído pela Copa da Paz, o vencedor da Taça Libertadores receberá em torno de US$ 2,8 milhões. Precaução - Enquanto a partida contra a Portuguesa Santista pelo Campeonato Paulista não chega, o São Paulo aproveita a folga do meio de semana para treinar duro. Nesta quarta-feira, os jogadores trabalharam em dois períodos, com exceção do atacante Luís Fabiano, dos meias Ricardinho, e Júlio Baptista mais os goleiros Rogério Ceni e Roger. Segundo o preparador físico, Fábio Mahseredjian, Ricardinho foi poupado por causa de sua tendência de perder peso com facilidade e também por precaução, já que tem sofrido com uma contusão no tendão de Aquiles toda vez que é submetido a grande esforço. Do grupo restante, apenas Júlio Baptista inspira preocupação. O jogador sofreu uma pancada na coxa direita e talvez não jogue domingo. Luís Fabiano sentiu uma tendinite no tornozelo direito mas deve voltar a treinar nesta quinta-feira, assim como Rogério Ceni e Roger, que sentiram dores na coxa.