São Paulo vai ao Mundial com vitória O São Paulo se despediu de sua torcida com boa vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-PR, neste domingo, no Morumbi, e ganha moral para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. O elenco embarca para Tóquio nesta segunda-feira, às 19h45, e estréia no principal torneio do ano no dia 14, no Estádio Nacional, na capital japonesa, contra o ganhador do confronto entre Al-Alhy, do Egito, e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que se enfrentam dia 11. Com o triunfo sobre os paranaenses, numa reedição em menor escala da final da Taça Libertadores deste ano ? vencida pelos tricolores por 4 a 0 ?, o time do técnico Paulo Autuori termina o Campeonato Brasileiro na 11.ª posição, com 58 pontos, e com vaga na próxima Copa Sul-Americana ? embora exista a possibilidade de o time desdenhar do torneio, como fez este ano. Embalado pelo apoio de mais de 23 mil pagantes, o São Paulo não demorou para decidir o jogo, com dois gols de Lugano, aos 9 e aos 22. Rogério Ceni, de falta, marcou o terceiro, aos 34. No segundo tempo, os paranaenses tentaram reagir e partiram para o ataque. Logo no primeiro minuto, Ferreira fez o gol de honra dos visitantes. O resultado também põe fim a um interessante tabu: desde 1998, o São Paulo não terminava o Brasileiro com vitória. Naquele ano, bateu o Flamengo, na última rodada da fase de classificação por 2 a 0, mas não chegou à fase seguinte. Patrocínio recorde - Os dirigentes do São Paulo celebraram neste domingo renovação de contrato de patrocínio com a LG Eletronics por três anos, o que renderá R$ 46,5 milhões aos cofres do clube ? R$ 15,5 milhões por temporada. ?Estamos muito satisfeito, pois este é, seguramente, é o melhor contrato de patrocínio entre os clubes brasileiros?, disse o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa.