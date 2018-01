São Paulo vai ao Rio em busca de classificação e paz no ambiente

O São Paulo tem nesta quarta-feira uma grande chance para diminuir a tensão que domina o ambiente do clube. Com a vantagem de ter ganho em casa por 3 a 0, o time pode perder por dois gols de diferença no Maracanã para o Vasco para se classificar para as semifinais da Copa do Brasil – título que ainda não tem e que pode salvar um ano que tem sido decepcionante.

Voltar do Rio eliminado seria um desastre de proporções gigantescas, e que certamente teria consequências graves. Por isso, o técnico Juan Carlos Osorio vai mexer pouco no time que enfrentou o Palmeiras domingo (Michel Bastos, machucado, e Rogério, impossibilitado de atuar por ter defendido o Náutico na competição, deverão ser substituídos por Wilder e Centurión). E os jogadores garantem que não entrarão em campo acomodados.

"Temos de matar o Vasco de vez. Eles têm jogado bem", disse Ganso, em referência aos 13 pontos conquistados pela equipe carioca nas últimas cinco rodadas do Brasileiro.

Neesta terça-feira o vice-presidente de futebol Ataíde Gil Guerreiro voltou a falar da situação de Osorio, que na semana passada disse que não confiava na diretoria e que depois dos jogos contra Palmeiras e Vasco poderia decidir o seu futuro – ele tem interesse em dirigir a seleção mexicana.

"O Osorio está conduzindo mal a situação. Não entendo o motivo de ele ter uma palavra comigo e outra com vocês da imprensa", disse em entrevista ao canal SporTV. Ataíde diz que o técnico lhe garantiu que não deixará o clube, e gostaria que ele dissesse isso com firmeza nas entrevistas.

O Vasco fez treino secreto nesta terça-feira em São Januário e o técnico Jorginho confirmou que vai poupar alguns jogadores. A prioridade continua sendo a fuga do rebaixamento no Brasileirão, e por isso alguns titulares não serão utilizados. O fato de uma reviravolta na Copa do Brasil ser muito difícil também pesou na decisão.

FICHA TÉCNICA

VASCO X SÃO PAULO

VASCO: Jordy, Madson, Aislan, Luan e Julio Cesar; Bruno Gallo, Serginho, Andrezinho e Lucas; Jorge Henrique e Riascos. Técnico: Jorginho.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Matheus Reis; Thiago Mendes, Carlinhos e Ganso; Wilder, Pato e Centurión. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Juiz: Marielson Silva (BA)

Local: Maracanã

Horário: 22h

Na TV: Globo, Band e Fox Sports