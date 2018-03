São Paulo vai ao STJD contra o Goiás O São Paulo entrou na noite de segunda-feira com mandato de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com o objetivo de impedir a realização do jogo Goiás x Cruzeiro, no estádio Serra Dourada, válido pelas semifinais da Copa do Brasil. A alegação do clube paulista é de que o rival goiano teria levado a campo um atleta em condição irregular na última partida entre os dois clubes, quinta-feira passada, que terminou empatada por 1 a 1, o que resultou na eliminação da equipe na competição. O clube espera que o STJD envie um ofício à CBF para que a entidade não confirme a partida da quarta-feira. O documento está sendo analisado nesta tarde de terça-feira pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter.