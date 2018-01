São Paulo vai apresentar Souza e Rico A diretoria do São Paulo acertou nesta terça-feira mais dois reforços para o Campeonato Brasileiro. O meia Souza e o atacante Rico, ambos da Portuguesa Santista, deverão ser apresentados à tarde (16 horas), no Centro de Treinamento da Barra Funda. Souza e Rico se juntam ao volante Adriano, também vindo da Portuguesa Santista, que se integrou ao elenco Tricolor na última segunda-feira. Os dirigentes dizem que estão atrás de pelo mais dois reforços: um para a zaga e outro para o meio-campo. Para o meio-de-campo, os são-paulinos tentam a contratação de Serginho, do São Caetano.