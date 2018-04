São Paulo vai atacar. À sua maneira Se o time não consegue fazer gols, o jeito é diminuir o número de atacantes. Foi essa a surpreendente decisão do técnico Emerson Leão para o jogo do São Paulo neste sábado, a partir das 16h, contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Grafite, suspenso pela quarta vez por acúmulo de cartões amarelos, Leão resolveu escalar o meia Nildo, que estreou na quarta-feira contra o São Caetano. Preteriu o venezuelano Rondón. Jean, que poderia ser outra opção, torceu o tornozelo direito na partida contra o São Caetano e não viajou. "Quando jogamos com dois atacantes, eles têm ficado muito estáticos, esperando que a bola chegue na área. Agora, teremos mais mobilidade. É o que queremos para esta partida", justifica Leão. Para César Sampaio, jogar com apenas um atacante pode ser vantajoso para o São Paulo. "Vamos ter mais gente no meio-de-campo, porque o Grêmio também joga com três zagueiros. Então, se a gente tiver mais toque de bola e não errar os passes, pode ter uma boa vantagem e vencer." É o que Leão sonha, com a chegada constante de Nildo e de Danilo ao ataque, juntando-se a Tardelli. Além disso, aposta no apoio dos alas Cicinho e Júnior. "Um número grande de atacantes não significa que o time será ofensivo o tempo todo", argumenta Sampaio. Números confirmam: ataque está devendo - Observação respaldada pelos números: em cinco jogos sob o comando de Leão, foram marcados apenas quatro gols. Apenas um, o de Grafite contra o São Caetano, feito por um atacante. Os outros dois - de Danilo e de Cicinho - foram de chutes de fora da área, desviados por zagueiros adversários. Os 11 que entram em campo neste sábado fizeram 26 gols no ano - Cicinho e Danilo, seis; Rogério Ceni, cinco; Fabão, quatro; Diego Tardelli, três; César Sampaio e Lugano, um cada - menos do que a dupla Robinho (17) e Deivid (13), do Santos, marcou só em jogos do Brasileiro. "Aumentamos o número de oportunidades que criamos e agora precisamos melhorar o nosso aproveitamento. É o único jeito de fazermos mais gols", observa Leão. Para isso, ele tem treinado muito jogadas de bola parada. "Os jogos estão muito marcados, ninguém está dando espaço e o gol vai sair de alguma jogada individual, de alguma ousadia dos jogadores ou de cobranças de bola parada. Elas têm decidido muitas partidas", lembra o técnico. Apesar de incentivar jogadores para as cobranças de faltas, Leão aposta mesmo em Rogério Ceni, disparado o melhor cobrador. Leão escalou Alex na zaga, em substituição a Rodrigo, suspenso por acúmulo de cartões. E lhe deu uma recomendação que será seguida à risca. "Ele falou que não gosta de zagueiro que constrói. Prefere zagueiro que destrói", explica Alex, conhecido por ser um zagueiro clássico, que gosta de driblar perto de sua área. "É minha principal característica, mas vou fazer tudo o que o homem pediu. Quero ver a bola bem longe do Rogério." Se jogar bem, Alex pode virar titular. Leão irritou-se com a falha de Fabão contra o São Caetano, quando tinha a bola dominada, foi desarmado por Euller e fez pênalti - desperdiçado pelo próprio Euller. "Meu pensamento não é virar titular com apenas um jogo. Quero mostrar ao treinador que pode confiar em mim, como opção".