São Paulo vai atacar pelas laterais Apesar de preferir o esquema 4-4-2, o técnico Emerson Leão vai manter o São Paulo no 3-5-2 contra o União Barbarense, neste sábado, às 18 horas, em Santa Bárbara D?Oeste. "Essa é uma coceira que vou carregar por toda a carreira e preciso encontrar um remédio para ela. Enquanto isso não acontecer, o time continuará com Fabão, Lugano e Rodrigo", explicou o treinador, ao citar os 3 zagueiros titulares do time. Líder isolado do Campeonato Paulista, o São Paulo vai jogar no ataque em Santa Bárbara. Leão não adiantou qual será a estratégia do time, mas as jogadas pelas laterais foram as mais ensaiadas durante o treino tático desta sexta-feira de manhã. Com Cicinho ou com Júnior, a ordem é partir para cima. "Criei cinco alternativas para a jogada dar certo", contou o treinador. O meia Vélber, pelo terceiro jogo consecutivo, será o responsável por armar as jogadas de ataque. No entanto, esta talvez seja a última chance que ele terá para convencer Leão de que tem condições de seguir como titular. "Qualidade ele (Vélber) tem, mas precisa demonstrar. Espero que ele seja o homem para o meio-de-campo que tanto fala. O Danilo melhorou nos coletivos desta semana e isso já me faz pensar em colocá-lo novamente como titular a partir da semana que vem", revelou Leão.