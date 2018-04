São Paulo vai atrás de Dorlan Pabón, do Valencia

O São Paulo se movimenta para trazer um atacante de área e negocia com o Valencia para obter o empréstimo do colombiano Dorlan Pabón por um ano. O jogador chegou ao clube espanhol no ano passado e tem contrato por quatro temporadas, mas não tem sido aproveitado pelo técnico Juan Antonio Pizzi e quer se manter jogando para ter mais chances de estar presente na Copa do Mundo em junho.

Os contatos foram iniciados há algumas semanas e o jogador recebeu com bons olhos a sondagem. As conversas voltaram a esquentar nos últimos dias e o Tricolor aposta que os espanhóis não irão se opor a emprestar um jogador com contrato longo e que tem sido pouco utilizado. O argumento é de que um empréstimo pode recolocá-lo na vitrine e até mesmo valorizá-lo para uma venda futura. Um dos fatores que emperram as conversas é o valor em do salário, que já assustou o Santos anteriormente.

Revelado pelo Atlético Nacional, o jogador acumula passagens por outros clubes internacionais como Bétis e Parma mas sem grande destaque. O problema é que o São Paulo tem apenas três atacantes no elenco principal (além dos recém-promovidos da base, Boschilia e Ewandro, considerados "verdes" para a função) e o histórico de lesões de Luis Fabiano faz com que o camisa 9 não possa atuar em todas as partidas. O clube já viu as negociações por Rafael Sobis e Eduardo Vargas fracassarem e os dirigentes partiram para outras opções.

Questionado sobre o atleta, Muricy Ramalho preferiu despistar, mas não escondeu o interesse. "É um bom jogador, começou bem no Atlético Nacional e passou por alguns clubes antes de chegar no Valencia. É mais um nome citado, mas não tem nada certo".