São Paulo vai atrás de Lucas Pratto, do Vélez Sarsfield

SÃO PAULO - De olho na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o São Paulo está atrás do atacante Lucas Pratto, um dos destaques do Vélez Sarsfield. O clube do Morumbi já fez uma primeira consulta aos argentinos e constatou que o negócio pode acontecer por um valor na casa dos 3 milhões de dólares (cerca de R$6,7 mihões).

Formado no Tigre e com passagens por Boca Juniors, Universidad Católica e Genoa, Pratto está no Vélez desde 2012 e é o artilheiro do time na Libertadores com três gols em quatro jogos; ele já vinha chamando o interesse do São Paulo desde o ano passado mas a grave crise que assolou o clube no segundo semestre fez com que todas as atenções ficassem na operação de salvamento no Brasileiro.

Ciente da falta de opções de qualidade do setor ofensivo - o Tricolor tem apenas Luis Fabiano e Alexandre Pato como atacantes de definição no elenco - e impressionado com o desempenho do atacante sobretudo na disputa continental, o vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes recebeu sinal verde de Juvenal Juvêncio e assumiu a frente das negociações. É nele que estão centradas as conversas. Provável presidente a partir do dia 16, Carlos Miguel Aidar não foi consultado.

Apesar da pedida ser relativamente alta, o São Paulo acha que trata-se de um investimento com boa possibilidade de retorno financeiro no futuro. Pratto tem apenas 25 anos e boa aceitação no mercado europeu. Apesar do 1,88 metro, tem habilidade e velocidade. Além disso, o São Paulo recebeu um adiantamento de R$28 milhões em cotas de TV da Rede Globo, o que dá oxigênio para o clube se reforçar caso ache necessário.

O Vélez, no entanto, só aceita conversar depois da sua participação na Libertadores. Os argentinos já sinalizaram que não pretendem se desfazer de uma das suas principais referências antes do fim da disputa, que pode acontecer somente depois da Copa do Mundo. O receio do São Paulo é que a demora para fechar negócio inflacione os valores e atrapalhe as conversas.