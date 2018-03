São Paulo vai atrás de Luciano Henrique A negociação do São Paulo com o Atlético Sorocaba, para a contratação do atacante Luciano Henrique, que vinha sendo tocada em "banho-maria", será acelerada. Ele é a principal opção do São Paulo para o lugar de Diego Tardelli, excluído do elenco pelo técnico Cuca, depois de trocar a concentração por um show de Fábio Jr. O jogador de Sorocaba agrada à comissão técnica, que já dera o seu aval para que ele viesse para o Campeonato Brasileiro. Agora, com a saída de Tardelli, a urgência é maior. Os reservas Vélber e Jean não têm presença de área. O prazo de inscrições para a segunda fase da Libertadores termina dia 7 de abril e o ataque do São Paulo não é o único setor que a diretoria pretende reforçar. O elenco é reduzido e a cada partida se comemora a ausência de cartões amarelos e de contusões. Os 25 inscritos para a Copa Libertadores estão reduzidos a 24 pela saída de Tardelli. E ainda há três jogadores que não contam com a confiança da comissão técnica: o goleiro Flávio, que está há seis meses no clube e nunca jogou; o volante Renan, considerado jogador de muito futuro, mas ainda muito jovem, com 18 anos; e o lateral-esquerdo Lino, que vive emprestado a outros clubes, sem nunca convencer. "Se aparecer um volante para a segunda fase da Libertadores, nós vamos contratar também", disse ontem o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Se não conseguir Luciano Henrique, o São Paulo poderia ter uma opção caseira. Foi cogitada a volta de jogadores que estão emprestados, como os meias Aílton (no Paulista de Jundiaí) e Marco Antônio (no Náutico) e mesmo o atacante Paulo Kraus (no Fortaleza), mas isso não acontecerá. A diretoria prefere que eles amadureçam mais. Aílton é o melhor exemplo. Descoberto por Mílton Cruz, no Náutico, chegou ao São Paulo há um ano e meio e nunca conseguiu jogar bem. Sofreu contusões e, como não era escalado, passou por uma fase de desânimo. Passou a freqüentar a noite, ciceroneado pelo volante Carlos Alberto, que o clube devolveu ao Botafogo-RJ. Aílton foi emprestado ao Paulista e tem jogado bem. Marcou três gols, dois deles contra a Ponte Preta, sábado, que valeram a classificação. Cuca definirá se ele volta para o Campeonato Brasileiro.