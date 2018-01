São Paulo vai atrás de Luís Fabiano Neste sábado, enquanto os jogadores do São Paulo participavam de um animado rachão debaixo de chuva no CT, surgiu a informação, por parte de pessoas ligadas à diretoria do clube, de que as negociações com o atacante Luís Fabiano foram retomadas. Durante a semana, o procurador do jogador, Jose Fuentes, terá uma reunião com dirigentes do Rennes, que detém o passe de Luís Fabiano. O clube francês, que só admitia negociá-lo em definitivo, está revendo sua posição e pode emprestar o atacante ao São Paulo por um ano. "Realmente estamos conversando", confirmou o diretor de futebol são-paulino, José Dias.