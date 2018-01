São Paulo vai atrás de um volante Com o elenco do São Paulo em férias, os dirigentes do clube correm atrás da contratação de um volante. Uma posição que sempre esteve muito bem representada por Fábio Simplício e Maldonado. Mas com a contusão do chileno na reta final da decisão do Campeonato Brasileiro, ficou claro que a equipe não tinha peças de reposição de mesmo nível técnico. A solução encontrada pelo técnico Oswaldo de Oliveira foi improvisar o zagueiro Júlio Santos no meio-de-campo. Apesar de não comprometer, ficou evidente que aquela não era a posição ideal do zagueiro. Dois nomes estão em alta entre os dirigentes: Sandro, do Paysandu, e Claudinei, do América-MG. O único fator que pesa contra Claudinei é o fato de ser um jogador bastante indisciplinado.