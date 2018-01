São Paulo vai atuar como "franco-atirador" Vai ser uma partida difícil, temos de respeitar o rival, não há favoritos. Todo este jogo de cena faz parte do cotidiano de jogadores e técnicos de futebol. Mas o São Paulo resolveu deixar a cordialidade de lado e, pelo menos, intimidar o Figueirense, adversário deste domingo, às 16 horas, em Florianópolis. Entrando na reta decisiva da competição, a equipe do Morumbi resolveu assumir que empate, em competição de pontos corridos, significa tropeço e assumiu a postura de franco-atirador. Os atletas fizeram um pacto e, daqui para frente, querem se acostumar com a vitória. Mais: definiram esta partida como crucial para a arrancada rumo ao título. A decisão não parte de um ou outro. É unânime no elenco. Ou o time vence, ou dificilmente conseguirá acompanhar Cruzeiro e Santos na luta pelo título. Até esboçam falar em respeito ao rival, mas logo cometem deslize ao deixar escapar que não podem perder pontos para times de "menor expressão", categoria na qual encaixam o Figueirense. O fato de o time catarinense ter vencido os dois rivais da corrida para ser campeão até poderia despertar preocupação, mas o São Paulo aposta no retrospecto. Fora de casa, neste Nacional, tem grande rendimento, com 57,7% dos pontos, e ainda carrega a boa marca de três vitórias nos três confrontos contra o oponente neste ano. "Time que quer ser campeão tem de conquistar pontos dentro e fora de casa", afirmou Gustavo Nery. "Principalmente quando o adversário não for time de grande expressão, que tenha condições de lutar pelo título," concluiu. "Não podemos pensar nem em empatar, é partir com tudo para cima e conquistar os três pontos", afirmou o volante Adriano. O jogo tem tanta importância para o São Paulo que até o técnico Roberto Rojas, sempre precavido quando o time atua fora de casa, vai ousar. Deixará de lado o 3-5-2 para apostar no mais ofensivo 4-4-2. "Se houver dificuldades, mudamos o esquema durante o jogo", afirmou o treinador, que tem boas lembranças do duelo com o Figueirense. Sua estréia como treinador foi diante do adversário, há 4 meses, com vitória por 3 a 2, no Morumbi.