São Paulo vai comprar Luís Fabiano Autor de dois dos três gols do triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 3 a 0, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o atacante Luís Fabiano está com a cotação alta no Morumbi. O presidente do clube, Paulo Amaral, garantiu, nesta quinta-feira, que no fim do ano vai comprar seu passe, pertencente ao Rennes, da França. "Será difícil prorrogar o empréstimo, por isso, vamos comprá-lo", garantiu. O valor do passe está fixado em US$ 4 milhões. "É um atacante de presença de área, raro de se encontrar igual na atualidade", comentou o dirigente. O presidente são-paulino afirmou também que Rogério Ceni ficará no Morumbi. Segundo ele, não passa de especulação de empresários o interesse do Arsenal pelo goleiro. "Quando negociamos o passe do Edmílson com o Arsenal, o fizemos diretamente com um dirigente do clube, jamais com empresários", contou Paulo Amaral. Curiosamente, Rogério não apareceu nesta quinta-feira no CT da Barra Funda, alegando problemas particulares. O técnico Oswaldo Alvarez disse que o dispensou do treino porque o time não terá jogos esta semana. A próxima partida do São Paulo será quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador, pela Copa do Brasil. O time pode até perder por dois gols de diferença, que mesmo assim conquistará a vaga nas quartas-de-final da competição nacional. França deve retornar ao time neste jogo.