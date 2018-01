São Paulo vai jogar pesado com Luizão O São Paulo quer contratar Luizão, mas não vai fazer grande esforço para isso. Além de o atacante não ser unanimidade no clube ? longe disso ?, irritou muita gente por ter dado preferência ao Corinthians. Se quiser vestir a camisa tricolor em 2005, Luizão terá de aceitar salário bem menor do que pediu à MSI ? cerca de R$ 150 mil mensais ? para jogar pelo Corinthians. Havia a possibilidade de uma reunião entre as partes nesta quarta-feira, o que acabou não ocorrendo. ?Acho até muito difícil que haja uma reunião nos próximos dias?, contou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Um encontro, porém, deverá ser marcado até o fim da semana. Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, não demonstra nenhum entusiasmo pelo jogador. Gouvêa, no entanto, acredita que poderá ser bom reforço para o elenco. O dirigente lembra que Luizão teve boas atuações, e marcou vários gols, pelo Botafogo, no ano passado. Mas, também não admite gastar muito para tê-lo no Morumbi. Se o atleta quiser ganhar algo em torno de R$ 100 mil ou R$ 120 mil, será descartado. ?Ele não está com essa bola toda e ficou parado muito tempo, nem sabemos qual é sua real condição física?, afirmou uma pessoa ligada à diretoria que preferiu não se identificar. Os dirigentes acreditam que Luizão poderá aceitar vencimentos mais modestos, pois, caso contrário, correrá o risco de ficar desempregado ou acertar com uma agremiação de menos importância. A relação entre Luizão e São Paulo ficou mais próxima no segundo semestre de 2004, quando o jogador passou a fazer trabalho de recuperação de uma lesão no Centro de Treinamento do clube, na Barra Funda. O jogador, de 30 anos, manifestou o desejo de atuar pela equipe do Morumbi, mas alertou Gouvêa que, antes, pretendia tentar resolver a pendência com o Corinthians, contra quem move ação trabalhista. O técnico Emerson Leão aprova sua contratação. O presidente são-paulino fez questão de dizer, contudo, que, hoje, não há, no mercado, nenhum atacante que considere dos seus sonhos. ?O atacante dos meus sonhos é o jogador do presidente, o Falcão, que deverá jogar como meia e atacante.? Após as férias, o elenco se reapresenta na sexta-feira. O meia Marco Antônio, que disputou a Série B pelo Náutico, poderá ser aproveitado por Leão.